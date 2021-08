Mais de 7 milhões de portugueses têm a primeira dose da vacina: são 7.059.701 pessoas, o que equivale a 69% da população. De acordo com o mais recente relatório de vacinação, o número de pessoas com o esquema vacinal completo depois de ter recebido duas doses da vacina contra a Covid-19 ou uma dose no caso da Janssen, da Johnson & Johnson, aproxima-se dos 6 milhões (5.851.054; 57%).

Os dados fazem parte do relatório semanal de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde: até agora, Portugal recebeu mais de 13 milhões de vacinas (13.644.850), 12.597.147 correspondem às doses distribuídas.

As percentagens de vacinação são mais elevadas nas faixas etárias mais altas. Assim, 96% das pessoas com 80 ou mais anos têm o esquema vacinal completo (número inalterado face à semana passada), bem como 96% dos indivíduos entre os 65 e os 79 anos; 99% das pessoas com 80 ou mais anos têm pelo menos uma dose da vacina, bem como 99% daquelas entre os 65 e os 79 anos. Considerando as pessoas entre os 50 e os 64 anos, as variações percentuais são pequenas em ambos os cenários.

Tendo em conta as pessoas entre os 25 e os 49 anos, 50% têm a vacinação completa (uma subida de 10%) e 76% pelo menos uma dose. De destacar ainda que 12% das pessoas na faixa dos 18 aos 24 anos também já apresentam o esquema vacinal completo (20% têm uma dose).

Em Lisboa e Vale do Tejo já foram administradas 4.294.749 doses, sendo que 55% da população residente apresenta a vacinação completa; 67% das pessoas têm pelo menos uma dose. As percentagens são semelhantes no Norte: 69% levaram uma dose e 56% ambas as doses (à exceção da vacina da Janssen). Foram administradas 4.218.924 doses.

Embora o Centro (2.051.518), o Alentejo (576.008) e o Algarve (508.249) sejam regiões com menos doses administradas, a percentagem relativa à vacinação completa é mais elevada do que em LVT e no Norte do país: 60%, 61% e 57%, respetivamente. Nos Açores, 57% da população tem o esquema vacinal completo e na Madeira a percentagem corresponde a 56%.

Na última semana foram atribuídas na região Norte 200.697 doses de vacinas contra a Covid-19, bem como 76.443 no Centro, 196.152 em Lisboa e Vale do Tejo, 18.397 no Alentejo, 25.377 no Algarve, 15.091 nos Açores e 19.133 na Madeira. Comparando com os valores da semana passada, só a Madeira e os Açores administraram mais doses, com uma redução na ordem dos milhares face às restantes regiões. Em Portugal, a campanha de vacinação contra a Covid-19 começou a 27 de dezembro de 2020.