Em atualização

O Pentágono foi esta terça-feira encerrado após se terem ouvido vários tiros disparados perto de uma plataforma da estação de metropolitano que serve o edifício.

Pelo menos uma pessoa estava caída no chão, desconhecendo-se ainda se foi atingida ou não, segundo duas testemunhas que assistiram aos disparos, que falaram sob anonimato por não estarem autorizadas a divulgar informações.

O incidente ocorreu próximo da estação de metropolitano que faz parte do Pentagon Transit Center, segundo revelou a Agência de Proteção da Força de Proteção do Pentágono na rede social Twitter.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021