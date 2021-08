Este artigo é da responsabilidade de Betway

Desde o seu início, há muitos, muitos anos, as apostas foram evoluindo. Desde os primeiros dias das apostas com dados (3000 a.C.), passando pela primeira corrida de cavalos no século XVI, até aos dias de hoje, onde se pode construir uma aposta própria e única no futebol, os apostadores podem experimentar apostas que, de uma forma divertida, segura e responsável, deem vida ao jogo.

Veja-se o futebol, por exemplo. Apostar no futebol pode ser mais do que decidir quem vai ganhar um determinado jogo. Agora já pode dar ouvidos ao seu palpite e apostar nos resultados mais imprevisíveis, quer seja a apostar que um defesa irá marcar de cabeça, que haverá um certo número de cantos a serem apontados por uma equipa ou pense que um avançado marcará 2 ou mais golos.

A Betway é a casa de algumas das principais ofertas no sector e é amplamente conhecida como a “casa do pagamento antecipado”. Com ofertas como a You Lead You Win, em que se uma equipa escolhida atingir um determinado resultado, será liquidada como vencedora, independentemente do resultado final e o First Goal Wins, um princípio semelhante no Futebol, em que todas as apostas são liquidadas como vencedoras pela equipa que marcar primeiro no jogo, mais uma vez independentemente do resultado final. Os apostadores gostam de apostar com a Betway, onde estas ofertas se destacam.

A Betway também oferece um jogo global de futebol gratuito, chamado 4 To Score. O conceito é muito simples: haverá quatro jogos escolhidos em cada jornada e os jogadores serão desafiados a prever o primeiro marcador em cada jogo, para ganharem o jackpot.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para além de ofertas e jogos grátis, a Betway oferece ainda um número excecional de boosts. Isto pode ser qualquer coisa, desde um jogador para marcar primeiro, um cavalo para ganhar uma corrida ou um jogador de ténis para ganhar uma partida. Estes boosts aumentam as odds que, por sua vez, ajudam a melhorar a experiência do jogo.

Outra oferta que é muito popular é o #BetYourWay Builder ou, como é conhecido em Portugal, A sua aposta. O construtor é essencialmente uma forma de os clientes poderem dar ouvidos aos seus palpites e construir as suas próprias apostas únicas. Por exemplo, num jogo de futebol, podem querer prever um determinado jogador a marcar, um certo número de cantos e o número total de golos. É mais do que apenas apostar numa equipa para ganhar. Segue realmente o instinto do apostador e torna a experiência de apostar mais divertida.

Assim, quer esteja a apostar em Futebol, Ténis, Basquetebol, Andebol, Hóquei ou qualquer outro desporto, a experiência pode ser melhorada por uma aposta ou oferta mais exótica, tal como referido acima.