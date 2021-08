A Fundação Aga Khan disponibilizou esta terça-feira material médico-cirúrgico e laboratorial para o combate à Covid-19 na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, avaliado em cerca de três milhões de meticais (40 mil euros), financiados pelo governo do Canadá.

O material doado pela fundação é constituído, entre outros, por máscaras, colchões, luvas, material de higiene e recolha de amostras, segundo Rahim Bangy, diretor regional da Aga Khan, que falava durante a cerimónia de entrega do donativo.

“Nós acreditamos que esta entrega vai reforçar o sistema de saúde aqui na província de Cabo Delgado. Num momento em que atravessamos a terceira vaga da pandemia, esta entrega é essencial. É importante que todos nós continuemos a trabalhar juntos”, referiu Rahim Bangy. Para o setor da Saúde em Cabo Delgado, a doação vai contribuir para o reforço das necessidades dos distritos da província no combate à Covid-19, que obrigou a uma procura maior por material médico.

“Nós temos 17 distritos e neste momento temos grandes desafios. Fomos encontrados pela Covid-19 e a nossa demanda de consumo deste material é muito maior em relação àquilo que estamos habituados”, disse Anastácia Lidimba, diretora dos serviços provinciais de Saúde.

A Fundação Aga Khan está em Moçambique desde 2001, a desenvolver e a apoiar iniciativas em setores como a agricultura e segurança alimentar, saúde, nutrição e educação. Moçambique regista um aumento acelerado do número de casos, óbitos e internamentos face à terceira vaga da doença no país, situação que pressiona o sistema de saúde, levando as autoridades a alertarem para um possível esgotamento da capacidade de internamento.