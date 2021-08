Rui Vitória, treinador do Spartak Moscovo, que amanhã enfrenta e reencontra o Benfica, não se mostra com muita vontade alimentar “novelas”, comentando as polémicas que protagonizou em Portugal com Jorge Jesus, contra quem joga na próxima quarta-feira.

Na antevisão à primeira mão da pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, num encontro que se disputa na capital russa, Rui Vitória admitiu que não vai falar com Jorge Jesus. “O jogo é entre Benfica e Spartak, dois coletivos muito idênticos que sentem a grandeza que representa para os seus países. Um clube muito forte na Rússia e um clube muito forte em Portugal. Quanto aos treinadores, é uma novela que acho que se gosta de alimentar, mas já não estou para essas novelas. Não é por eu estar no estrangeiro que algo se vai alterar. Até agora nunca nos falámos e também não nos vamos falar, obviamente”, afirmou o técnico português.

Rui Vitória diz ainda que os seus jogadores sabem o que têm fazer, até porque não tem por “norma” efetuar “alterações significativas em relação ao adversário”. “Teremos os nossos momentos e estamos preparados para o poder do Benfica, que é grande”, acrescentou o treinador que quer os seus atletas “determinados e desinibidos”.

“A nossa exigência é enorme porque a colocamos em nós próprios. No adversário há exigência de um grande clube e porque no ano passado não entrou na Liga dos Campeões. Quem nos viu já percebeu que somos uma equipa de convicções e positiva, basta ver as oportunidades que temos em todos os jogos. Vamos ser fortes a defender e atacar. Não vamos estar permanente a defender e à espera do adversário”, afirmou ainda o treinador do Spartak Moscovo.