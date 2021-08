A cadeia de hipermercados Pingo Doce divulgou esta segunda-feira uma nota de alerta aos seus clientes e consumidores onde desaconselha o consumo de um sorbet de manga da marca Pingo Doce devido à “possível presença” de uma substância não permitida na União Europeia. A substância em questão é a goma de alfarroba contaminada, que já tinha sido identificada noutros produtos em Portugal já retirados do mercado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

“Foi identificada na Europa a presença de uma substância não permitida pela União Europeia em alguns produtos alimentares”, começa por dizer a nota. O Observador contactou o apoio ao cliente do Pingo Doce, que confirmou que a substância em questão é a goma de alfarroba (aditivo alimentar E 410) contaminada com óxido de etileno, um pesticida não autorizado. No respetivo gelado, a cadeia identificou o problema no final do mês passado afirmando ser “identificada a possível presença desta substância”.

Neste sorbet em concreto, o Pingo Doce declara que apenas encontrou a possível presença da substância nos lotes 20200907, 20201008, 20201109, 20201215, 20210202, 20210301, 20210315, 20210416 e 20210513. O lote desta embalagem em concreto pode ser consultado na tampa da embalagem do gelado.

A retirada do mercado é acompanhada também com um pedido de devolução por parte dos clientes que já tenham adquirido o produto: podem entregá-lo em qualquer loja da marca, obtendo o reembolso do valor.

Há duas semanas, as autoridades portuguesas já tinham identificaram e mandado retirar do mercado nacional gelados e queijos para barrar produzidos com lotes de goma de alfarroba contaminada com um pesticida cancerígeno, revelou na altura fonte da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). A DGAV explicou que os lotes de goma de alfarroba contaminada estavam todos identificados, e que os operadores estavam “a colaborar ativamente” e que as autoridades competentes estavam a verificar o cumprimento das medidas de retirada e recolha impostas.

A goma de alfarroba é um aditivo autorizado em muitos alimentos como estabilizante ou espessante e aconselhou os consumidores a verificarem a lista de ingredientes dos produtos, onde os aditivos estão classificados pela sua função tecnológica (estabilizante ou espessante) e são indicados ou por escrito (goma de alfarroba) ou com o número (E410), e a contactar os locais de compra.