A série da Amazon baseada nos livros de J.R.R. Tolkien vai estrear-se na Prime Video, a plataforma de streaming da empresa, a 2 de setembro de 2022, foi anunciado esta terça-feira. A rodagem da primeira temporada terminou esta segunda-feira na Nova Zelândia, onde foram gravados os filmes realizados por Peter Jackson. Uma primeira imagem foi divulgada pela Amazon.

Ainda sem título definitivo, a série produzida pelos Amazon Studios com base na trilogia O Senhor dos Anéis passa-se milhares de anos antes dos eventos narrados em O Hobbit, o primeiro livro de Tolkien na Terra Média que relata como o hobbit Bilbo Baggins tomou posse do Anel. Segundo a informação disponibilizada pela Amazon, o elenco inclui personagens conhecidas do público e novas figuras, que terão de enfrentar o “ressurgimento do mal na Terra Média”.

O elenco da série inclui os atores Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi ou Morfydd Clark. A produção é liderada pelos produtores executivos J.D. Payne e Patrick McKay e conta com Wayne Che Yip na co-produção executiva e realização, juntamente com J.A. Bayona e Charlotte Brändström. Christopher Newman é o produtor.

De acordo com a Variety, a produção está a decorrer em estreita cooperação com o Tolkien Estate and Trust, a HarperCollins, responsável pelas edições em inglês de Tolkien, e a New Line Cinema, da Warner Bros. Entertainment, produtora dos filmes de “O Senhor dos Anéis”, lançados em 2001, 2002 e 2003, e de “O Hobbit”, de 2012 a 2014.