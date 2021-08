No dia em que faz 60 anos, Barack Obama volta a ser o presidente dos Estados Unidos da América. Não na prática, claro, mas através de uma minissérie documental que se estreia esta quarta-feira, 4 de agosto na HBO. “Obama: In Pursuit of a More Perfect Union” está dividida em três partes e faz um resumo da vida do político, desde que nasceu até ao momento em que teve de dar lugar a Donald Trump na Casa Branca, em 2017.

A história é fácil de seguir, mesmo para quem não está familiarizado com as complexidades do sistema político norte-americano. Contudo, os episódios são demasiado longos (os dois primeiros rondam uma hora e 30 e o último tem quase duas horas) e, sobretudo no que toca à infância e adolescência de Obama, parecem não apresentar nada de novo. Que cresceu no Havai, filho de uma mulher do Kansas e de um homem do Quénia, já toda a gente sabe. Que o pai desapareceu da vida dele quando ainda era muito pequeno já toda a gente sabe. Que conheceu Michelle Obama durante um estágio de verão num gabinete de advogados já toda a gente sabe. Há relatos de colegas de escola e até de uma antiga namorada, mas as histórias que contam ficam sempre à superfície, não existe nada inédito ou empolgante.

À exceção de um amigo e da meia-irmã, também não há depoimentos do círculo mais íntimo do ex-presidente. Nem das filhas, Sasha e Malia, nem da mulher, Michelle. O próprio só aparece através de entrevistas antigas. Porém, de acordo com o realizador, Peter Kunhardt, essa escolha foi deliberada. “Preferimos pegar nas palavras daqueles períodos no momento em que ele as disse”, explicou à revista Variety.

[o trailer de “Obama: In Pursuit of a More Perfect Union”:]

Ainda assim, Barack Obama terá colaborado na série documental de forma indireta. “Foi uma grande ajuda porque pediu à equipa, aos amigos e a outras pessoas para cooperarem connosco.”

“Obama: In Pursuit of a More Perfect Union” recorda vários discursos marcantes do antigo presidente. Aliás, o primeiro episódio começa com um de 2008 sobre as questões raciais. São compridos mas cativantes, embora bastante bucólicos. O primeiro afro-americano a chegar à Casa Branca foi um marco histórico mas aquilo que ele queria fazer, unir os americanos, revelou-se muitas vezes um ato inglório. Por mais que tentasse afastar-se do tema da sua cor de pele, ele esteve sempre lá e trouxe à tona comportamentos profundamente racistas, não só entre os cidadãos comuns mas igualmente no meio político.

“Ele era visto como um ocupante ilegítimo da Casa Branca”, diz alguém num dos episódios. No fundo, isso acabou por dominar os seus dois mandatos. Apesar de tentar ignorar o ruído à sua volta, quando se levantaram questões sobre o local onde teria nascido, e já depois de ter apresentado o seu certificado de nascimento, teve de dizer numa conferência de imprensa: “Não temos tempo para estas parvoíces. Temos coisas melhores para fazer”.