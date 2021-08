Boletim DGS. Taxa de incidência e R(t) em queda desde 12 de julho

Norte com mais mortes. Lisboa e Vale do Tejo tem maior número de casos

Sete dos 15 óbitos por Covid-19 comunicados esta quarta-feira foram registados no Norte do país e cinco em Lisboa e Vale do Tejo. Duas mortes ocorreram no Centro e uma no Algarve. Alentejo, Açores e Madeira não tiveram mortes a registar.

Foi, no entanto, em Lisboa e Vale do Tejo que se registou o número mais elevado de casos. Nesta região, foram confirmadas 1.262 novas infeções pelo novo coronavírus, enquanto no Norte foram 1.035. No Centro, foram 356 casos; no Algarve, 297; e no Alentejo, 138.

Açores e Madeira contam com mais 64 e 51 casos, respetivamente.