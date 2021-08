Chefs On Fire: dois dias de festival à volta da fogueira com música e comida de fogo. Este ano há pop ups com novos talentos da cozinha

“Os meninos à volta da fogueira” — podia começar assim a história do Chefs On Fire, o evento que reúne cozinheiros à volta de um fire pit para cozinhar apenas com recurso ao fogo, tudo ao som de convidados musicais para animar a noite. Ou melhor, as noites. Depois de adiado em 2020, a 3.ª edição do Chefs On Fire decorre ao longo de um fim de semana, 18 e 19 de setembro na Fiartil, no Estoril, com nomes como Marlene Vieira, Alexandre Silva ou António Galapito do lado dos chefs, e Dino d’Santiago, Samuel Úria ou Clã do lado musical. Há ainda uma novidade acrescida: um pré-festival na semana anterior a funcionar como um pop up com chefs jovens talentos.

Depois de um ano em que foram obrigados a adiar o evento, apesar da pouca vontade de Gonçalo para tomar essa decisão, 2021 não podia ser mais um ano sem Chefs On Fire. “O não fazer não é só uma decisão leve de não fazer. Implica que uma data de pessoas que depende de nós também não possa fazer e que fica na mão”, aponta. “Temos responsabilidade de dar um sinal, de mostrar que há futuro, e que os chefs portugueses merecem a promoção, e que as bandas portuguesas merecem o palco que lhes damos. É preciso dar este sinal de confiança ao mercado e às pessoas”.

Todos os anos, o mentor do evento também responsável por projetos como o The Presidential, diz que há um mote para a respetiva edição — “there is a light that never goes out” , título de uma canção dos The Smiths, foi a escolha para o 3.º Chefs On Fire. “Dê por onde der há uma luz nestas pessoas que não se apaga, as pessoas não desistem, esta coisa de estarmos juntos e trabalharmos em coisas que nos apaixonam é uma algo que a Covid não consegue matar”.

Gonçalo fala numa “mossa espiritual” causada pelo adiamento do evento, muito pela “falta que faz às pessoas irem a eventos”. O Chefs On Fire, diz, já dantes era um “evento Covid-friendly”, muito pela sua dimensão mais pequena e controlada num recinto com capacidade elevada. Nesta edição, que recebe 14 chefs e dez bandas e artistas, a lotação máxima por dia será de 1500 pessoas.

“Os chefs e as bandas são heróis para mim”

O Chefs On Fire este ano só terá nomes portugueses, tanto à volta da fogueira como no palco a dar música, uma decisão “moral” que, para Gonçalo, “não fazia sentido fazer de outra forma”. “Os chefs e as bandas são o canário na mina. São os últimos a abrir e os primeiros a ficar agarrados”, afirma. Este ano abdicaram dos chefs internacionais que já tinham no calendário, para terem uma programação toda nacional, tanto no que diz respeito aos cozinheiros como às bandas.

Além disso, Gonçalo refere que houve também uma tentativa de ter mais mulheres chefs no evento e nos pop ups, uma vez que há “poucas oportunidades” para que estas ganhem “o destaque que deviam ter”.