Um “resultado positivo” e um “jogo de grande qualidade técnico-táctica” com uma equipa “muito criativa” — e que até superou as expectativas. Foi assim que Jorge Jesus definiu a triunfo do Benfica por 2-0 frente ao Spartak de Moscovo na 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, realçando que o encarnados podiam ter ganhado por “quatro ou por cinco” se não tivesse sido a arbitragem: “Ficaram dois penalties por marcar”. O treinador encarnado aproveitou ainda para dedicar a vitória a Luís Filipe Vieira, que continua a ser um “amigo”.

Na conferência de imprensa após o jogo, Jorge Jesus quis agradecer ao ex-presidente benfiquista. “Foi ele que me trouxe para o Benfica e fez de mim treinador. [Após a sua saída], deixou um grande clube, com outra estrutura”, referiu, acrescentando que “independentemente de tudo o que possa vir acontecer, Luís Filipe Vieira fez muito pelo Benfica”.

O técnico encarnado fez também questão de esclarecer que não se tratou de uma “vitoria individual” frente a Rui Vitória. “Não é a primeira vez que o defronto, já ganhei e já perdi contra ele. O que era importante era que o Benfica ganhasse com qualidade”, disse, sinalizando ainda que o Spartak de Moscovo “tem uma boa equipa e um bom treinador”. No entanto, Jorge Jesus assumiu “não ter havido aproximação” com Rui Vitória ao longo do jogo. “Eu cumprimentei os jogadores e os árbitros. Ambos estávamos focados no jogo”, justificou.

Sobre a lesão de Seferovic — que saiu a meio da primeira parte –, Jorge Jesus indicou não ter “informação do departamento clínico”, mas reconhece que “quando um jogador sai, normalmente é uma lesão com alguma gravidade”. E o técnico aproveitou ainda para responder aqueles que diziam que o Benfica tinha muitos avançados, aludindo também à lesão de Rodrigo Pinho: “Diziam que tínhamos tantos avançados e agora dois já estão fora”.

Jorge Jesus justificou ainda a substituição de Diogo Gonçalves por Gilberto — que marcou o segundo golo das águias. “O Diogo esteve três semanas da pré-época parado. Está a treinar há duas semanas e estava numa posição de grande desgaste físico”, contou, sendo que já tinha a “substituição na cabeça”. “O Gilberto acabou por entrar bem e fez um golo. Ele não é um jogador estético a jogar, mas tem muita qualidade”.

Questionado pela escolha da tática 3x4x3, Jorge Jesus disse que era o “sistema ideal para jogar com o Spartak Moscovo”, mas sublinha que o pode “mudar” no próximo jogo, no sábado, frente ao Moreirense. O técnico das águias também considera que esta vitória “dá segurança, confiança e faz que se possa fazer alterações com segurança”, uma vez que tem um plantel em que pode “adaptar e escolher”.

Jorge Jesus comentou ainda o vídeo partilhado nas redes sociais do Spartak de Moscovo em que se via uma águia a ser engaiolada. “Não queríamos que a águia entrasse dentro da gaiola, queríamos vê-la a voar com qualidade”. “Fomos onze com mais alguns que entraram e fomos várias águias melhor que o Spartak”, afirmou Jorge Jesus.