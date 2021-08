Larvas crocantes com sal marinho ou barras proteicas de larva? Já estão à venda os primeiros produtos com insetos comestíveis

Farinha de inseto, barrita de chocolate e larva ou larvas crocantes com sal marinho: é à escolha do freguês, agora que Portugal permite a comercialização de alimentos com insetos. Estes produtos em específico são da portuguesa Portugal Bugs que, finalmente, conseguiu trazer à luz do dia o que tem desenvolvido desde 2016 e que pode agora ser comprado por qualquer um na cadeia de hipermercados Continente, a primeira marca de retalho nacional a comercializar estes produtos no país. Alto teor em proteína, fibra e uma achega na sustentabilidade da indústria alimentar são apontadas como as maiores vantagens no consumo destes bicharocos.

O choque inicial é “mais do que compreensível”, diz-nos Guilherme Pereira, co-fundador da Portugal Bugs ao lado de Sara Martins. “São bichos que causam alguma impressão a toda a gente, por isso pensar em comê-los é sempre estranho e temos noção disso. Daí que o nosso trabalho seja precisamente desconstruir a ideia e explicar o que fazemos”.

E o que faz a Portugal Bugs? Para já, transforma a espécie tenebrio mollitor — larvas, para os amigos — e integra-a em produtos alimentares. Mas começaram de forma mais ambiciosa. O ponto de partida aconteceu ainda na faculdade, num projeto de final de curso de Guilherme, desafiado a criar uma barra proteica com incorporação de farinha de inseto, isto em 2016. A coisa correu bem, a curiosidade e a necessidade aguçou o engenho e de uma barra passou para uma garagem de casa com produção própria de tenebrio, que Sara ajudou a desenvolver. “Sempre ouvi o meu pai dizer que os insetos são o futuro, por isso foi uma coisa que me ficou e aquilo que começou só com um projeto vimos que tinha todo o potencial de crescimento”, conta.