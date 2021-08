A portuguesa Marta Pen terminou a meia-final dos 1500 metros com a sua melhor marca pessoal deste ano: 4:04,15. O tempo, porém, não foi suficiente para se apurar para a final da disciplina, depois de ter terminado em 10.º lugar, numa prova vencida pela holandesa Sifan Hassan — a mesma atleta que tinha caído durante a sua prova de qualificação e, mesmo assim, venceu essa corrida.

Os 1500 metros são muito táticos e houve um pequeno erro. Aos 400 metros descolei da frente e infelizmente, demorei algum tempo a encontrar o caminho. Acabei forte com um season best [melhor marca do ano]. E chegar aos Jogos Olímpicos e correr a melhor marca do ano… só posso estar orgulhosa”, referiu a atleta no final da prova, em declarações aos jornalistas.