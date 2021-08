Os executivos responsáveis pelos Emmy querem que Harry e Meghan façam a sua estreia num evento de passadeira vermelha em Hollywood na cerimónia do próximo mês, em Los Angeles — a entrega dos prémios está marcada para 20 de setembro (horário em Portugal continental). Mais do que a presença dos duques de Sussex, a ambição é que eles apresentem um dos prémios.

De acordo com o The Sun, é possível que o casal seja persuadido a entregar uma das distinções, sobretudo depois de a entrevista que deram à apresentora norte-americana Oprah Winfrey estar nomeada para os Emmy, prémios que distinguem todos os anos o melhor das séries televisivas, na categoria de Série de Não-Ficção ou Especial com Apresentador.

Segundo a fonte de Los Angeles consultada pelo jornal já citado, os Sussex estão a ser altamente requisitados e, aceitando participar no evento, esta seria “a primeira aparição na passadeira vermelha desde o Megxit” e desde a mudança do casal para os Estados Unidos da América. O facto de Oprah planear comparecer na cerimónia está a ser visto como um grande incentivo para Harry e Meghan.

O convite por parte da Netflix é praticamente dado como certo. “A Netflix sabe que fotografias deles com grandes nomes de Hollywood seria um grande [trabalho de] relações públicas.” Apesar disso, não é certo se Harry e Meghan, que foram pais de uma menina há dois meses, vão ou não comparecer. Certo é que todos os convidados terão de mostrar um comprovativo de vacinação à entrada.