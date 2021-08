(Em atualização)

Um acidente entre um pesado de limpeza da Câmara Municipal de Lisboa e um autocarro da Carris fez 14 feridos, na Avenida Padre Cruz, em Lisboa, esta noite.

À Rádio Observador, fonte dos bombeiros sapadores de Lisboa diz que 13 dos feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria e o motorista que conduzia o autocarro foi para o Hospital de Loures. A mesma fonte adiantou que os feridos serão, à partida, ligeiros, mas essa avaliação está a ser feita pelo INEM.

O trânsito foi direcionado para uma das faixas. O acidente ocorreu junto ao McDonald’s da Avenida Padre Cruz, em Lisboa.

O site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dá conta de um acidente na freguesia do Lumiar que concentrava, pelas 23h46, 42 operacionais e 15 viaturas, e cujo alerta foi dado às 22h36.

Segundo a CMTV, os feridos têm entre 15 e os 65 anos e são nove homens e cinco mulheres. Neste momento, estão a ser feitos os trabalhos de limpeza da via e a proceder-se ao reboque do autocarro. No local estão os bombeiros, a PSP, o INEM e a Proteção Civil.