O português Pedro Pablo Pichardo salta quinta-feira para tentar ganhar a medalha de ouro no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e somar um inédito quarto ‘metal’ de Portugal numa edição.

Na terça-feira, Pichardo, de 28 anos, assegurou a presença na final, marcada para as 11h00 locais (0h:00 em Lisboa), com 17,71 metros, à segunda tentativa, no que foi a melhor marca de sempre numa qualificação em Jogos Olímpicos.

O saltador luso apresenta-se, assim, como um dos principais candidatos ao ouro, sendo que o próprio afirmou, na zona mista, após a qualificação, que tem nas pernas um salto de 18 metros, que quererá concretizar na final.

O atleta pode vir a ser o quinto campeão olímpico português, após Carlos Lopes (maratona de LosAngeles1984), Rosa Mota (maratona de Seul1988), Fernanda Ribeiro (10.000 metros de Atlanta1996) e Nelson Évora (triplo salto de Pequim2008).

Quase certa parece a possibilidade de uma quarta medalha para Portugal, depois do bronze de Jorge Fonseca e Fernando Pimenta e da prata de Patrícia Mamona, prata, o que tornaria esta edição na participação lusa com mais ‘metais’.

Na final, Pedro Pablo Pichardo não vai ter nenhum compatriota, já que Nélson Évora, de 37 anos, que prometeu continuar a carreira, e Tiago Pereira, de 27, ficaram pela qualificação, com 15,39 e 16,71, respetivamente, como melhores saltos.

Logo pela manhã, Tiago Campos arranca pelas 06h30 locais (22h30 desta quarta-feira em Lisboa), nas águas abertas, depois do 17.º lugar de Angélica André no dia anterior, seguindo-se as meias-finais de Teresa Portela no K1 500 metros, em busca de um lugar na final, aprazada para as 12h29 (04h29).