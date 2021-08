O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu Jorge Nuno Pinto da Costa por 35 dias na sequência de críticas proferidas pelo presidente dos dragões sobre a arbitragem do jogo entre o Desportivo das Chaves e o FC Porto B, da 2.ª Liga. A FPF condenou ainda o dirigente a uma multa de 5.610 euros. Já o clube terá de pagar 8.570 euros.

A decisão foi comunicada num comunicado divulgado esta quarta-feira pela FPF. A 14 de março deste ano, o FC Porto B empatou com o Chaves (1-1), na 24.ª jornada da 2.ª liga. Em declarações ao Porto Canal, a 16 de março, Pinto da Costa sugeriu que haveria “vários complôs”, nomeadamente da FPF, para que o FC Porto B descesse de divisão.

“Hoje falei com um responsável do futebol português e falámos disso. Disseram-nos que havia vários complôs para que FC Porto B descesse de divisão. Um deles, até foi dito em Chaves a um responsável do FC Porto, que a FPF tinha interesse que o FC Porto B descesse, pois indo para 3.ª divisão os jogos passariam para Canal 11. Outro que havia complô da APAF que seriam os árbitros menos conhecidos e de menos categoria a serem nomeados. Não acreditava numa coisa nem outra”, afirmou na altura.