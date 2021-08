Tanto a rainha como Carlos e os duques de Cambridge celebraram esta quarta-feira os 40 anos de Meghan Markle nas redes sociais. Isabel II foi quem liderou as felicitações, com a equipa da monarca a publicar três fotografias de Meghan, uma delas correspondente ao primeiro e único compromisso oficial a solo apenas na companhia da rainha, em junho de 2018.

???? Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

Já os Cambridge optaram por partilhar uma imagem de Meghan na Austrália, em 2018, uma altura em que já estava grávida do ainda pequeno Archie. Carlos e Camilla escolheram uma foto da duquesa de outubro de 2019 — todas as imagens são anteriores ao Megxit, quando em janeiro de 2020 os duques de Sussex anunciaram o fim dos seus papéis enquanto membros seniores da realeza em busca de independência financeira.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! ???? pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Apesar das polémicas intervenções do Sussex — sobretudo após a entrevista de março à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, onde foram feitas acusações de racismo e até de abandono dada a frágil saúde mental de Meghan —, a família real britânica não deixou de assinalar publicamente o aniversário da duquesa, poucas semanas depois de ter sido noticiado que Harry vai contar a sua história em livro. A obra chega até ao final de 2022 e ameaça ofuscar as celebrações do jubileu de platina de Isabel II.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. ???? pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Para marcar os 40 anos de Meghan, Harry deverá levar a mulher numa “escapadela intimista”, escreve a Page Six, muito ao contrário da festa com 65 pessoas que havia sido especulada nos media. É ainda possível que os Sussex divulguem uma nova fotografia de família, desta vez com a filha Lilibet que nasceu a 4 de junho (faz esta quarta-feira dois meses de vida).