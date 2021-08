O Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverá, este ano, bater novamente o recorde de horas extraordinárias realizadas pelos médicos e enfermeiros, noticiou o jornal i (edição em papel). O combate à pandemia, a recuperação das atividades programadas não urgentes e as ausências por motivo de doença ou isolamento justificam o aumento em 2020 e 2021, mas a tendência para o aumento das horas extraordinárias já tinha começado antes da pandemia.

Nos primeiros seis meses de 2021 foram realizadas 11,5 milhões de horas extraordinárias, segundo os dados do Portal da Transparência do Ministério da Saúde consultados pelo i. Em 2020 foram realizadas um total de 17,3 milhões de horas extraordinárias, só no SNS, e, em 2019, tinham sido 14,5 milhões de horas.

No primeiro semestre de 2021, foi recuperada parte da atividade programada não urgente e realizadas mais de 300 mil cirurgias — mais 91 mil que em igual período do ano passado e mais duas mil do que no primeiros seis meses de 2019.

Ao mesmo tempo, entre abril e maio, registavam-se mais saídas de profissionais de saúde do SNS do que entradas.