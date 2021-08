O Benfica começou a temporada da melhor forma ao derrotar esta quarta-feira o Spartak de Moscovo por 2-0. Com golos de Rafa e Gilberto, os encarnados estão mais perto de se qualificar para próxima ronda que pode dar acesso à Liga dos Campeões. O jogo ficou ainda marcado pela estreia oficial de João Mário (que até fez uma assistência) e pelo confronto entre o antigo treinador das águias, Rui Vitória, e Jorge Jesus.

As duas equipas começaram equilibradas com uma ligeira vantagem para o Benfica, que teve o primeiro lance de perigo aos cinco minutos: Grimaldo colocou a bola no centro da área para Pizzi, que rematou contra o defesa e capitão do Spartak, Dzhikiya. Três minutos depois foi a vez da resposta do clube moscovita, com Larsson a rematar forte para a defesa de Vlachodimos.

Até aos 20 minutos de jogo ainda houve mais duas oportunidades para o Benfica. Diogo Gonçalves esteve perto do golo, após um cruzamento de Rafa, e Seferovic fez um bom passe para Pizzi, que acabou por desperdiçar a oportunidade. Aos 24 minutos foi Vlachodimos quem fez uma excelente defesa após um remate do meio da rua de Umyarov. Antes do intervalo, o ponta de lança do Spartak de Moscovo Ayrton entrou pela área do Benfica e tentou cruzar, mas o guarda-redes benfiquista fez uma grande defesa.

O Benfica estava a criar mais oportunidades, mas faltava eficácia, que apareceu na segunda parte. Aos 50 minutos, Rafa marcou o primeiro da partida num trabalho coletivo e após assistência de João Mário. A partir do golo das águias, o jogo passou a ser dominado pelos encarnados e, aos 59 minutos, Pizzi quase marcou o segundo. Gonçalo Ramos também esteve perto de aumentar a vantagem após um canto e um cabeceamento de Weigl.

Tendo entrado na partida há poucos minutos, Gilberto foi o autor do segundo golo. Lucas Veríssimo descobriu o brasileiro, que rematou com bastante força. O resultado manteve-se até ao final com o perigo a surgir na área russa, mas com o Spartak a procurar também, pelo menos, inaugurar o marcador.