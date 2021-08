Dezasseis de maio de 2021 em Camp Nou, Barcelona, Catalunha, Espanha. Sergio Busquets cruza uma bola para a direita da área, ao segundo poste, e Lionel Messi faz golo de cabeça. Eram cerca de 18h00 e estava feito o último golo do astro argentino pelo seu clube de sempre. Nesse jogo, frente ao Celta de Vigo, o Barça perdeu. Nem foi campeão, sequer. Não foi a melhor despedida, mas alguma vez o adeus de um dos melhores jogadores de sempre do seu clube de sempre podia ser boa?

Messi chegou ao Barcelona com 13 anos, no ano 2000, diretamente da Argentina e do seu clube de criança, o Newell’s Old Boys. Durante um par de épocas, ainda nas camadas jovens, as coisas não foram fáceis para um jovem ainda a sonhar — e se calhar nem em sonhos pensou tornar-se, ainda aos 34 anos, um imortal do desporto. A documentação do jogador ainda não estava em conformidade e o rapaz até se lesionou no primeiro jogo de sempre ao serviço dos blaugrana. A partir daí foi sempre a “comer” etapas, tendo pelo caminho, e depois mais tarde, jogado com estrelas como Piqué ou Fábregas.

A história de Lionel Andrés Messi Cuccittini na equipa sénior do Barcelona passa por Portugal. Foi na inauguração do Estádio do Dragão, no Porto, que La Pulga, então com o número 30, jogou 15 minutos na derrota por 2-0 com os dragões. Frank Rijkaard, técnico do Barcelona àquela data, optou por lançá-lo numa partida em que utilizou quase apenas reservas. Estava lançado no futebol profissional uma das maiores lendas da modalidade e do desporto.

A retrospetiva da carreira de Messi no Barcelona, além de estranho, porque a maioria dos adeptos (os do Barcelona principalmente) achavam que apenas a Catalunha teria direito ao astro, é assustadora. É de uma incredulidade tremenda. Olhar para os números de Lionel, o rapaz que precisou de injeções nas pernas para crescer devido a um problema hormonal, é olhar para uma absurda demonstração de… qualidade? Talvez, mas qualidade têm muitos outros jogadores. Os números de Messi são, e já que Dali era catalão, surreais.

1, 8, 17, 16, 38, 47, 53, 73, 60, 41, 58, 41, 54, 45, 51, 31 e 38

Os números acima podiam ser do Euromilhões, mas não são. Efetivamente, deram muitos milhões a ganhar, seguramente, mas tratam-se de todos os golos que Messi marcou, por temporada, ao serviço da equipa principal do Barcelona.

Desde 2008/2009 que Messi marca mais de 30 golos por época e, entre 2009/2010 e 2018/2019 marcou mais de 40. Ao todo foram 672 golos. Em Espanha, foi oito vezes melhor marcador do campeonato, numa senda apenas interrompida por Suárez, quando o uruguaio era colega do “10” no Barcelona, e também por outro extraterrestre chamado Cristiano Ronaldo. Na maior competição de clubes do mundo, a Liga dos Campeões, foi seis vezes melhor marcador.

Ao longo da carreira na Catalunha fez ainda 305 assistências.

De Espanha aos Emirados, passando pelo Japão. Ah!, e Ligas dos Campeões

Lionel Messi venceu 35 (!) títulos ao serviço do Barcelona. Teve sucesso não só a nível doméstico, como internacional, sendo um dos principais responsáveis (ver linha dos golos) pela qualidade catalã, com ou sem Guardiola, com ou sem tiki taka.

A nível doméstico foram 10 ligas espanholas, sete Taças do Rei de Espanha e oito Supertaças de Espanha. Na Europa do futebol ganhou a Champions por quatro vezes, a Supertaça Europeia por três ocasiões, tendo também um “tri” no Mundial de Clubes (realizados no Japão e nos Emirados).

Foi ainda seis vezes Bola de Ouro e também seis vezes eleito o melhor do mundo pela FIFA, além de mais dezenas e dezenas de outros prémios, sejam eles em Espanha, na Argentina, o Golden Boy de 2005 ou o Laureus em 2020.

O fim

É cliché escrevê-lo, mas é o fim de uma era. Um choque, talvez, pelo menos para os adeptos do Barcelona. Algo a aproveitar para clubes mais endinheirados (olá, PSG? olá, Manchester City e Guardiola?) ou até por clubes dos EUA, onde Messi pretende terminar a carreira.

Messi é um dos melhores de sempre e continua a sê-lo. Esguio, rápido, certeiro, com um toque e uma corrida característica. Alguém que assusta adversários, que joga e faz jogar, que marca e dá a marcar. É um craque, uma lenda e um histórico do clube catalão e do desporto mundial. Acabou algo que parecia não ter fim.

Eram cerca das 18h00 do dia dezasseis de maio quando Messi marcou de cabeça. Ninguém sabia mas 20 anos depois, pelo Barcelona, que se despede dele com o vídeo abaixo, foi o fim.