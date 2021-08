Os jovens, de 16 e 17 anos, que querem ser vacinados já no fim de semana de 14 e 15 de agosto, só podem fazer o autoagendamento no portal criado para o efeito até ao final do dia de sexta-feira. Às 23h59 o autoagendamento para essa faixa etária terminará e automaticamente passa a estar disponível para toda a população com mais de 18 anos que, até lá, está impedida de o fazer.

Segundo os dados avançados pela task force para a vacinação, só no primeiro dia em que o agendamento esteve disponível cerca de 80 mil dos 212 mil jovens portugueses elegíveis responderam ao apelo e marcaram a primeira dose para o primeiro dos fins de semana de agosto que será dedicado a vacinar os mais jovens, dias 14 e 15.

Ao que o Observador apurou poderão mesmo ser alterados todos os agendamentos feitos anteriormente para os dias 14 e 15 de agosto, caso o número de jovens com 16 e 17 anos seja suficiente para toda a disponibilidade de recursos e stocks disponíveis para esses dias.