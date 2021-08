Os maiores de 18 anos que tinham agendamento de vacinação para o fim de semana de 14 e 15 de agosto estão a receber novas datas para a vacinação. Ao Observador a task force confirma que esses agendamentos estão a sofrer alterações em consequência da vacinação dos jovens dos 16 aos 17 anos que ocorrerá nesse fim de semana.

Sem conseguir confirmar se todas as vacinas agendadas para essa data serão alteradas, uma vez que dependerá da adesão dos jovens ao autoagendamento que decorre até às 23h59 de sexta-feira, a task force para a vacinação admite que possa acontecer nesses dois dias a vacinação em exclusivo desta faixa etária.

Quem está a receber mensagem com novo agendamento e tinha o primeiro nesse fim de semana deverá confirmar o novo agendamento”, diz ao Observador fonte da task force.

Os jovens de 16 e 17 anos poderão assim ser vacinados antes de quem está em lista de espera para os centros de vacinação. O agendamento para jovens a partir dos 18 anos abriu a 28 de julho e foi interrompido menos de uma semana depois, a 3 de agosto para ficar em exclusivo para os jovens de 16 e 17 anos (que serão vacinados a 14 e 15 de agosto).

Ao Observador Francisca, de 21 anos, relata que agendou precisamente no dia em que abriu a sua faixa etária, a 28 de julho, recebeu mensagem com agendamento no dia 31 de julho, confirmando o dia 14 para a primeira dose e esta quinta-feira recebeu novo agendamento para dia 16 de agosto, dois dias depois da data que tinha confirmado há uma semana. Será vacinada já depois de milhares de jovens de 16 e 17 anos serem vacinados no fim de semana para o qual tinha agendada a primeira dose.