O português Artur Soares Dias será o quarto árbitro na final do torneio olímpico de futebol Tóquio2020, entre Brasil e Espanha, no sábado, com arbitragem do australiano Chris Beath.

A informação foi esta quinta-feira avançada pela FIFA, com o organismo que comanda o futebol mundial a indicar que Beath será assistido pelos também australianos Anton Shchetinin e George Lakrindis.

O jogo, a disputar no Estádio Internacional Yokohama, tem início marcado para as 20h30 locais (12h30 em Lisboa). Brasil, campeão olímpico em título, conquistado no Rio2016, e Espanha, campeã em Barcelona1992, procuram a segunda medalha de ouro olímpica no futebol, e a primeira a conquistarem nuns Jogos “fora de casa”.

Em Tóquio2020, a seleção brasileira foi primeira no grupo D, com duas vitórias (Alemanha e Arábia Saudita) e um empate (Costa do Marfim), nos quartos de final venceu o Egito, e nas meias-finais o México, já no desempate nas grandes penalidades. Já a Espanha, chegou à final depois de vencer o Grupo C, com triunfo diante da Austrália e empates com Egito e Argentina, e nos “quartos” e “meias” eliminou, no prolongamento, a Costa do Marfim e o Japão, respetivamente.