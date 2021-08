O ex-presidente norte-americano, Barack Obama, cancelou os festejos do seu 60.º aniversário devido à sua preocupação com o crescimento da variante Delta no país. Em vez de cerca dos 500 convidados e 200 empregados contratados que estavam previstos, apenas estarão presentes família e amigos mais próximos.

A festa de aniversário de Obama foi planeada antecipadamente para serem seguidos todos os protocolos de saúde pública dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA. Todas as pessoas seriam testadas e existiria um coordenador de segurança da Covid-19 no local, segundo uma fonte da CNN.

Ainda assim, o ex-presidente e a sua mulher decidiram reduzir significativamente o número de pessoas no evento, passando a convidar apenas família e amigos próximos. Segundo Hannah Hankins, a sua porta-voz, o casal considerou o crescimento da variante Delta “um grande perigo” para todos os presentes, ainda que a festa decorresse ao ar livre, nos jardins da sua mansão, na ilha de Martha’s Vineyard.

O ator George Clooney, a apresentadora Oprah Winfrey e o realizador Steven Spielberg estavam entre os convidados para a luxuosa celebração, que contaria ainda com a presença e atuação da banda de rock Pearl Jam. Segundo a mesma fonte, alguns dos convidados já tinham iniciado a viagem para o local da festa, mas tiveram que retornar ao seu ponto de origem.

As opiniões quanto à decisão de Obama foram divergentes. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, por exemplo, considerou que o ex-presidente deveria manter a festa por se tratar de um evento ao ar livre. Já o governador republicano de Massachusetts, Charlie Baker, e um ex-funcionário do governo de Obama, Andy Slavitt, revelaram à CNN que consideravam a atitude consciente e necessária.

Numa publicação no Twitter, Michelle Obama, deseja um feliz aniversário ao seu marido com uma fotografia familiar, tal como será a cerimónia que decorrerá este fim de semana.

Of all of your accomplishments, I know that being a present, loving father to our girls tops them all. Thank you for never letting the weight of the world get in the way of being a wonderful husband and father. Happy 60th birthday, @BarackObama! ???? pic.twitter.com/hbbMhnUqQ6

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 4, 2021