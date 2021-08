PEV, Iniciativa Liberal, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues foram os únicos partidos — e deputadas únicas — que não registaram qualquer falta aos plenários realizados nesta sessão legislativa. Em 91 sessões plenárias, houve no PS quem tivesse faltado 30 vezes (Pedro Sousa, a maior parte por “doença”), 22 vezes (Isabel Moreira), 21 (Jorge Gomes) e 18 vezes (Tiago Barbosa Ribeiro). Com a maioria das justificações dos socialistas a ser a de “doença”, Tiago Barbosa Ribeiro que é candidato à Câmara Municipal do Porto pelo PS faltou sobretudo devido a “trabalho político”. Logo depois destes deputados surge o primeiro líder partidário: André Ventura.

O deputado que foi também candidato às presidenciais de janeiro usa esse facto como uma das justificações, dadas ao jornal Inevitável que compilou os dados do absentismo parlamentar. Diz Ventura que faltou “durante a campanha presidencial” depois de um pedido de suspensão de mandato e diz que há “incompreensão” e “má-fé” querer associar as 17 faltas a “laxismo”. Confrontado com o facto de Cotrim Figueiredo também ele deputado único não ter qualquer falta, o líder do Chega frisa que o deputado único do Iniciativa Liberal “não foi candidato presidencial” e considera que o IL “não tem a implementação territorial que tem o Chega”.

“Só para as autárquicas eu fiz os 18 distritos do país. Nós vamos a cerca de 220 ou 230 concelhos em 208. Isso mostra a nossa diferença para o PAN, para a IL, para os Verdes e para o Bloco”, diz ainda Ventura acrescentando que não teve sequer férias.

Já Inês Sousa Real, que caiu durante uma ação do partido no final de maio a poucos dias do Congresso que a levou à liderança do partido, faltou a 14 das sessões plenárias. O seu antecessor, André Silva, esteve fora 15 das 91 vezes em que os deputados se sentaram no hemiciclo e o partido justifica essas faltas com “sobreposição de trabalho político”.

O líder da oposição, Rui Rio, faltou a 13 das sessões, enquanto Jerónimo de Sousa e Catarina Martins só estiveram fora cinco e quatro vezes, respetivamente.