Assim que conquistou a medalha de ouro, Pedro Pichardo enrolou-se na bandeira portuguesa. Uma bandeira bem maior do que as da China e do Burkina Faso, exibidas pelos dois atletas que completaram o pódio do triplo salto, que envolvia o triplista português de 1,83 metros de uma ponta à outra.

Pichardo não voltou a largar a bandeira, sempre de sorriso na cara e com um à vontade acima da média na hora de posar para as câmaras fotográficas, tirou as sapatilhas e colocou-se completamente descalço na caixa de areia. “Tenho esse prazer de Portugal me ter acolhido para o representar. É um privilégio. A única maneira que tenho para agradecer ao país é com medalhas e resultados (…) Há uns dias que tenho sentido muito apoio dos portugueses, tenho recebido imensas mensagens, tenho quase todo o país a dar-me apoio (…) Queria passar a barreira dos 18 metros e ser o primeiro português a passar essa barreira. Mas sou campeão olímpico e estou muito feliz”, acrescentou o quinto campeão olímpico português e o primeiro em 13 anos, desde que Nélson Évora venceu também no triplo salto em Pequim 2008.

