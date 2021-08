O presidente do Conselho de Administração da Pluris Investments, Mário Ferreira, afirmou esta quinta-feira que a estrutura acionista da Media Capital fica “definitivamente estabilizada” e “agora é tempo de olhar em frente” e focar no “desenvolvimento da empresa”.

A Pluris Investments, do empresário Mário Ferreira, adquiriu 5,16% da Media Capital na sequência da Oferta Pública de Aquisição (OPA) obrigatória que terminou na quarta-feira, passando agora a deter 35,38% da dona da TVI.

Em comunicado, o empresário, dono da Douro Azul, salienta que “este é um momento marcante e importante para a Media Capital e para os seus acionistas”, apontando que “após a autorização da ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social], concedida há dois meses, fica agora definitivamente estabilizada a estrutura acionista da empresa, após um longo, minucioso e exigente processo o”.

Mário Ferreira, que também é presidente do Conselho de Administração da dona da TVI, acrescenta que “é agora tempo de olhar em frente para que, com tranquilidade, todos os ‘stakeholders’ do grupo Media Capital se foquem no desenvolvimento da empresa, numa altura em que o setor dos media sofre profundas transformações em todo o mundo”.

O empresário deixa ainda uma garantia aos acionistas, colaboradores e públicos dos vários órgãos de comunicação social da Media Capital: “Podem contar com a forte ambição e o empenho diligente da Pluris no desenvolvimento de um projeto pluralista, livre, diversificado e inovador que prestigia o setor e o país”.

O objeto da oferta visava 58.973.297 ações representativas de 69,78% dos direitos de voto da Media Capital, dos quais 54.487.759 ações (64,47%) eram objeto de ordens de bloqueio e 4.485.538 ações (5,31%) poderiam ser objeto de aceitação na OPA obrigatória.

De acordo com o resultado da oferta, divulgado esta quinta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pluris Investments, que detinha 30,22% da Media Capital, adquiriu 5,16% (4.361.794 ações) “em resultado da oferta através do serviço de centralização de bolsa”, passando assim a deter 35,38% (29.901.677 ações).

A contrapartida da oferta era de 0,7395 euros por ação.

Criada há 33 anos, a Media Capital conta com quatro áreas de negócio – televisão; produção audiovisual; rádio e entretenimento; digital e outros -, está cotada em bolsa há 17 anos e tem uma capitalização bolsista de cerca de 89 milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira.

A OPA tinha sido preliminarmente anunciada pela Pluris, de Mário Ferreira, em 25 de novembro do ano passado, na sequência da decisão da CMVM.

A entidade reguladora considerou, na altura, “demonstrado o exercício concertado de influência dominante” sobre a dona da TVI, entre a Prisa (que na altura detinha a empresa) e a Pluris, até a alienação total da participação do grupo espanhol em 03 de novembro último.

A OPA obrigatória foi registada em 20 de julho último.

A Autoridade da Concorrência (AdC) tinha dado ‘luz verde’, em janeiro, à operação de concentração por não ser suscetível de criar “entraves significativos à concorrência“.

Em 08 de junho, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) “concedeu incondicionalmente a autorização para que a Pluris pudesse vir a adquirir o controlo” da Media Capital, “já depois de, nos termos estabelecidos por aquela entidade, a Pluris e a Prisa terem ‘repetido’ o negócio que já haviam celebrado há mais de um ano (isto é, transmissão de 30,22% da Media Capital a favor da primeira)”.

A liquidação da oferta será realizada em 09 de agosto.