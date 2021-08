Em atualização

O filho do ex-futebolista alemão Michael Ballack morreu na madrugada desta quinta-feira num acidente em Portugal, junto do condomínio Villas do Mar em Tróia, avança a TVI24. O jovem de 18 anos conduzia uma moto 4 e sofreu um despiste que levou à projeção da moto para a via pública.

O acidente ocorreu pelas 02h10, num terreno perto de uma casa do pai, comprada há vários anos, conta a TVI24, e o jovem foi socorrido pelos bombeiros de Grândola.

Emilio era um dos três filhos de Ballack, um dos maiores goleadores e uma das maiores figuras da seleção de futebol alemã, agora com 44 anos. O filho estava a passar férias na zona da Comporta, como mostrou na sua página de Instagram, cujas imagens foram todas apagadas pelas 13h50.

O jovem nasceu em 2002 e era o irmão do meio dos três filhos que Michael teve com a ex-esposa, Simone Lambe.