Um homem de cerca de 40 anos foi esta quinta-feira encontrado morto ao largo do rio Mondego, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), acrescentando que o caso foi entregue ao Ministério Público.

Numa nota publicada no seu ‘site’, a AMN dá conta que a Estação Salva-vidas da Figueira da Foz foi alertada esta quinta-feira de manhã, às 09h50, através de um pescador, para a presença do corpo de um homem ao largo do rio Mondego.

Após o alerta, “foi de imediato ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz, tendo sido possível apurar que se tratava de um homem com cerca de 40 anos“, acrescenta.

Os elementos da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz recolheram e transportaram o corpo até às suas instalações, em articulação com o comando da Polícia Marítima da Figueira da Foz, tendo-se deslocado também para o local a Polícia Judiciária.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O delegado de saúde declarou o óbito e o corpo foi posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra, após indicações do Ministério Público.

O comando local da Polícia Marítima da Figueira da Foz tomou conta da ocorrência, tendo o caso sido entregue ao Ministério Público.