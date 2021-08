Internamentos estão abaixo dos 900 e há menos de 200 pessoas nos cuidados intensivos

Dos 2.581 novos casos confirmados até às 00horas desta quinta-feira, 36,7% estão em Lisboa e Vale do Tejo, 33,6% no Norte, 12% no Centro, 9% no Algarve e 5,5% no Alentejo.

Nas regiões autónomas foram confirmados mais 85 casos, sendo 41 nos Açores e 38 na Madeira, não tendo estas regiões registado qualquer óbito.

Já no continente, Lisboa e Vale do Tejo registou três mortes, tal como o Centro, a região Norte duas e no Alentejo e Algarve morreu uma pessoa em cada, totalizando os 10 mortos desta quinta-feira infetados com a Covid-19.