João Vieira, vice-campeão do mundo em 2019, disputa em Sapporo os 50 km marcha dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, onde Ana Cabecinha compete nos 20 km marcha, enquanto o K4 500 inicia a qualificação na canoagem.

Pelas 05h30 locais (21h30 desta quinta-feira Lisboa), João Vieira arranca para a sua sexta participação olímpica, o que o vai isolar no segundo lugar da tabela de portugueses com mais presenças em Jogos, apenas atrás do velejador João Rodrigues, com sete.

Vieira chega ao Parque Odori de Sapporo, a mais de 800 quilómetros de Tóquio, com 45 anos e o título de vice-campeão mundial em 2019, conseguido em Doha, no Qatar, e é tido, por algumas casas de apostas, como um dos favoritos às medalhas, numa prova longe da capital e na madrugada japonesa, para facilitar as condições climatéricas dos fundistas.

Do mesmo local, partirá, pelas 16h30 (08h30), Ana Cabecinha, de 37 anos, para os 20 km marcha, depois do nono lugar em Londres2012, do oitavo em Pequim2008 e do sexto no Rio2016.

Em Tóquio, o quarteto luso do K4 500 metros enfrenta, no Sea Forest Waterway, a qualificação desta distância na canoagem, com David Varela, Messias Baptista e João Ribeiro ao lado de Emanuel Silva, medalha de prata em Londres2012. A prova está marcada para as 10h30 (02h30).