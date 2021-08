Sadiq Khan, o mayor de Londres, afirmou no podcast da BBC Newcast que não usar máscara facial no metro devia ser considerado crime após o apresentador Maz Ebtehaj relatar que sempre que viaja de metro vê muitas pessoas sem as usar. Khan lamentou a experiência a Ebtehaj e recordou que o uso de máscara ajuda na diminuição da propagação do vírus.

O autarca disse que tem insistindo com o governo para permitir que o Transport for London introduza uma lei que permita “multar, usar a polícia de serviço e a polícia britânica dos transportes (BTP)” com o intuito de tornar o uso de máscaras obrigatório novamente.

Khan não acredita que as condições de transporte sejam suficientes e apela às pessoas para usarem máscara para todos se sentirem seguros a andarem de transportes públicos.

Desde que as regras de obrigatoriedade de uso de máscaras foram flexibilizadas a 19 de julho em Inglaterra, o seu uso deixou de ser uma exigência para apenas se tornar numa “condição de viagem”. Já em julho, Khan afirmou que não estava “preparado para ficar parado e colocar os londrinos e a recuperação da nossa cidade [Londres] em risco”, referiu a Sky News.