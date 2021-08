As primeiras pessoas vacinadas contra a Covid-19 que tenham pedido o certificado digital já começaram a receber SMS a lembrar que é necessária a sua renovação. Os certificados têm uma validade de seis meses e o processo de vacinação, em Portugal e na União Europeia, teve início no dia 27 de dezembro de 2020.

De acordo com o Jornal de Notícias, a mensagem tem sido enviada pelo número 2424, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, com o texto: “Covid-19: O selo do seu certificado de vacinação expirou. Para obter um novo certificado aceda a app SNS 24 ou Portal SNS 24“.

Ora, atualmente o certificado pode ser obtido através do portal do SNS 24 ou da aplicação móvel (disponível no Google Play e na App Store), e é também a estes sítios que as pessoas devem aceder para proceder à sua renovação. Tal como explica o SNS, a solicitação deve ser feita antes do final do prazo de 180 dias, “para evitar a sua caducidade”. O novo documento terá igual tempo de validade.

Relativamente aos certificados que comprovem a vacinação, para o pedir pela primeira vez é preciso que a pessoa já tenha sido inoculada há pelo menos 14 dias, com o esquema vacinal completo.