Sobriedade radical: como duas francesas estão a quebrar o tabu do álcool

São mais as coisas que unem Claire Touzard e Stéphanie Braquehais do que aquelas que as separam. No início de 2020, as duas jornalistas francesas publicaram, cada uma, um livro onde documentam a viagem a solo que foi deixar de beber álcool. Ambas já perderam a conta aos dias em que deixaram definitivamente para trás o vinho, a cerveja ou o gin, só para dar alguns exemplos. O lançamento de Sans Alcool (Flammarion) e de Jour Zéro (L’Iconoclaste) suscitou interesse no país que, em 2016, era o nono maior consumidor de álcool per capita (os portugueses consomem anualmente 12 litros de álcool, segundo a OCDE).

Ambos os livros receberam muita atenção mediática em França onde, por exemplo, a indústria do vinho tem um peso significativo na economia e na cultura do país. Mas não foi fácil fazer as pessoas questionarem um hábito que, diz Claire Touzard, é como um desporto nacional. Ainda assim, o livro foi bem recebido e as vendas deixaram-na satisfeita, com o trabalho a ir ao encontro de uma tendência de autocuidado que paira no ar. Também Stéphanie Braquehais foi convidada para ir a televisões e rádios, mas a experiência chegou a ser desconfortável: “Eles queriam desesperadamente fazer-me um diagnóstico. Queriam rotular-me como uma alcoólica”.

Escrever um livro como quem faz terapia

Em janeiro de 2020, ainda o mundo não vivia os constrangimentos de uma pandemia, Claire Touzard desistiu de beber álcool. Talvez surpreendido com a decisão, o publisher da autora francesa propôs que escrevesse sobre a experiência. Claire, hoje com 37 anos, escreveu tanto que no final do mês tinha 50 páginas para entregar. A mudança de hábitos valeu-lhe um título e um contrato, e funcionou tal qual terapia. “Acho que o livrou ajudou-me muito. Nos primeiros seis meses escrevi todos os dias”, diz a também jornalista que hoje identifica que no passado teve “muitos problemas” com a bebida. O processo de escrita permitiu-lhe pôr os pontos nos is e perceber o impacto do álcool no seu dia-a-dia pariense, aparentemente recheado de glamour. Durante 20 anos bebeu e, olhando pelo espelho retrovisor, assistiu à presença do álcool em muitas esferas da vida tal qual uma personagem secundária. “Estava ligado à minha feminilidade, à minha vida social e ao meu trabalho. Penso que a minha sobriedade veio com o livro.”

Dar palavras ao que sentia não foi tão fácil para Stéphanie Braquehais que olha para o livro como o resultado de uma experiência psicológica, sociológica e até neurológica. “É muito difícil escrever sobre nós próprias, algo tão pessoal e íntimo.” Para a autora, a decisão de remover o álcool foi gradual e derivou de uma série de momentos de “grande desconforto”, da típica ressaca que vem colada a sentimentos de culpa e vergonha, a episódios mais custosos de recordar (não por falta de memória). “No livro escrevo que estava no aeroporto e, porque não gosto de viajar e porque talvez fosse um mau dia, bebi demais e estava com o meu filho.” A autora faz o disclaimer: estava bem, mas a presença do filho pesou. Nunca atingiu o fundo do poço, esclarece, mas a tomada de consciência gradual fê-la perceber que “fomos condicionados a beber desde muito cedo”. “Quando começamos a questionar isso tudo é quando ganhamos a nossa liberdade”, defende. Stéphanie demorou anos até escolher viver sem álcool, “para que não tivesse de perguntar a mim mesma ‘Deverei beber hoje?’ ‘Quanto devo beber?’. Eram perguntas muito cansativas.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem álcool durante uma pandemia e no confinamento

Se durante os confinamentos foram muitos os que ganharam o hábito do copo extra, o oposto aconteceu para Claire e Stéphanie. A primeira deixou o álcool poucos meses antes de ficar trancada em casa, a segunda já estava mais habituada ao cenário que, para uns, pode parecer dantesco. “Foi muito difícil, penso que foi como um desafio, um desafio enorme”, lembra Claire que ficou doente com Covid-19 logo no início de março, quando poucas eram as informações sobre o coronavírus que destabilizou o mundo. “Houve muita ansiedade. Estávamos confinados em casa e não víamos o futuro e deixar de beber nessa fase foi hardcore”, comenta, num sentido mais generalizado. Ultrapassado o desafio criado pela crise sanitária, a autora chegou à conclusão de que no pior dos momentos o melhor é mesmo não beber e estar, ao invés, ciente do que se passa à nossa volta. “Queremos esconder-nos da realidade mesmo quando ela é má ou queremos confrontá-la? Não é fácil escolher um segundo caminho.”