Hoje, Paulo Veiga já só toca por hobby, mas graças ao seu histórico, a Câmara Municipal de Castelo, que está também a celebrar os 250 anos da elevação a cidade, convidou-o para ser curador, ao lado de Nuno Vaz e de Amável Pires, da exposição “Granito — 60 anos de Rock n’ Roll em Castelo Branco”, que pode ser visitada até 19 de setembro, altura em que será lançado o catálogo com várias memórias de mais de 140 bandas formadas naquela região.

Todos tiveram projetos musicais e são de gerações diferentes. E, com essa experiência, partiram para uma investigação de vários meses com o objetivo de reunir todo o material — mais de 400 cartazes, flyers, instrumentos, fotografias e bilhetes — bem como falar com antigos membros que, como eles, inscreveram o seu nome no rock albicastrense desde a década de 60 até aos dias de hoje. “Foi sempre uma cidade muito rica a nível musical. Sem falar de Lisboa e do Porto e a par das Caldas da Rainha e de Alcobaça, penso que Castelo Branco teve ainda mais bandas. E todas com originais”, refere Paulo Viega.

O nome da exposição é baseado no hino da cidade que fala de um “granito, rijo e moreno”, que demonstra assim “o caráter” do rock n’roll da região. Está dividida em duas salas, uma, mais pequena, onde acompanhamos a evolução visual destas décadas; outra com todas as bandas — quer as que quiseram participar no processo, quer as que recusaram — e ainda mais duas salas com os restantes materiais.

Com tanta história para contar e sem querer ser indelicado para as dezenas de bandas criadas ali, Paulo Veiga preferiu destacar que muitas das pessoas que fizeram parte destes projetos musicais nem sequer tinham formação musical. “O maior desafio foi não nos esquecermos de ninguém. Houve bandas que tocaram com outras que nunca tínhamos ouvido falar, se tinham conseguido sair da cidade ou não. Depois percebemos a nostalgia dos antigos membros, de como começaram a tocar, de como iam às aldeias para tocar nos festivais. O curioso é que não houve nenhuma banda em que todos os elementos tivessem formação musical. Havia quem nem sequer tivesse pegado num instrumento. Tinham muita vontade de tocar e aprende”, refere.