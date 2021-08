Recorda-se das imagens de um parque a perder de vista, com milhares de Tesla a serem actualizados simultaneamente, antes de serem enviados para o seu destino, com luzes a piscar, mas sem qualquer ligação por cabo? O vídeo, que reproduzimos acima e que foi divulgado em Fevereiro passado, é mais uma exibição do avanço da Tesla sobre os demais fabricantes, no que respeita à facilidade com que o construtor norte-americano de veículos eléctricos consegue, remotamente, resolver problemas nos seus veículos ou, pura e simplesmente, fazer ajustes ou melhorias. Tudo isto dispensando fios e sem obrigar a deslocações à oficina que, dependendo do número de unidades envolvidas, é algo que pode custar milhares ou milhões ao fabricante, directa e indirectamente. Além disso, é sempre um transtorno para o proprietário do veículo, que tem de tirar umas horas ou o dia para que lhe resolvam fisicamente o problema. E esperar pacientemente que chegue a sua vez.

Fabricantes que fazem as chamadas actualizações de software over-the-air (OTA) já há vários, mas nenhum domina a tecnologia como a marca liderada por Elon Musk, com vantagens para o fabricante e para os clientes. A prova mais recente disso chegou-nos da China, quando a Tesla resolveu o “problema” de 300 mil carros com uma alteração que se limitou a adicionar um aviso sonoro para alertar para a activação do cruise control com reconhecimento do trânsito. E com isso, o update de software 2021.4.18.5, ficou resolvida a questão dos veículos que “aceleravam repentinamente”, embora tal só acontecesse por condutor accionar o comando. Mas a facilidade com que inadvertidamente isso podia acontecer constituía, na visão do regulador chinês, um risco de acidente.

A Tesla corrigiu o problema de segurança via OTA, mas com outros construtores não seria evidente que assim fosse, pois as actualizações “aéreas” na indústria automóvel ainda se resumem, essencialmente, ao sistema de infoentretenimento e à navegação. O pequeno e acessível Renault Clio, por exemplo, permite actualizações OTA do seu sistema de navegação e de multimédia. Entre os construtores ditos tradicionais, há marcas mais avançadas que outras, sendo que os alemães estão apostados em alargar o leque de intervenções que se podem efectuar remotamente, com o intuito de alargar as possibilidades de facturação a posteriori, disponibilizando funcionalidades mediante cobrança. Ora, o tema suscita preocupação para o congénere germânico do Automóvel Club de Portugal (ACP), o Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC).

O ADAC reconhece as vantagens da tecnologia que se socorre da ligação à Internet que os automóveis mais modernos possuem e admite que, por essa via, é possível “solucionar problemas” ou libertar “novas funções”. Em qualquer dos casos, claramente em benefício dos fabricantes que, desta forma, incrementam o potencial de receita, por um lado, e, por outro, poupam nos custos inerentes às chamadas à oficina. Os construtores germânicos são disto o melhor exemplo, com a BMW, por exemplo, a vender OTA o sistema de máximos automáticos e todos eles a cobrar entre 100 e 150€ por manter a app da marca activa. Contudo, ainda não tivemos confirmação que já actualizam funções relacionadas com motores, gestão de bateria ou suspensão, que a Tesla faz desde o início. A Porsche ainda recentemente introduziu uma actualização no software do Taycan, para permitir ganhar 0,2 segundos na aceleração 0-200 km/h, mas isso obrigou todos os clientes a deslocarem-se à oficina.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sucede que no entender do maior clube automobilístico europeu, a conveniência da solução – mais cómoda e vantajosa para os clientes que dela usufruem, pois isso permite-lhes ter um veículo sempre actual – corre o risco de escamotear situações de que o público deveria ter conhecimento. A mais grave é, segundo o ADAC, a possibilidade de os fabricantes esconderem falhas. Esta posição do clube alemão é no mínimo estranha, pois é do conhecimento geral que a generalidade dos fabricantes procede a actualizações de software – além de substituição de peças com defeito ou abrangidas por recalls – sempre que os veículos visitam as oficinas para as revisões periódicas, sem necessariamente informar os clientes, uma vez que isso implicaria assumir um erro (o que é mau para a imagem).

O clube automóvel alemão critica a “falta de transparência” que, “por vezes”, envolve os updates OTA, realçando que as “actualizações e o respectivo conteúdo são possíveis sem o conhecimento do condutor”. Não bastasse esta tecnologia ser uma “porta de entrada para a actividade de criminosos”, os hackers que podem entrar e manipular o sistema, o ADAC encara-a ainda como uma hipotética via para evitar divulgar publicamente problemas relacionados com a segurança oferecida pelo veículo. Com as actualizações OTA, os fabricantes podem “transferir discretamente updates de software, evitando recalls oficiais”, o que diz ser “preocupante”. Mais uma vez estranha-se a postura da ADAC, uma vez que na Alemanha, ao contrário do que acontece com o mercado português e em muitos outros países, existe a prática de informar publicamente os recalls devido a defeitos ou questões técnicas que possam colocar em risco os utilizadores.

Além de exigir mais transparência nas operações OTA, a associação germânica quer que o proprietário seja informado do conteúdo que está a transferir e lhe seja dada a possibilidade de aceitar ou recusar o update. Por outro lado, atendendo a que os veículos permanecem em circulação 10 a 15 anos (dados locais), o clube alemão sinaliza que é importante garantir a gratuitidade das actualizações durante esse período. Não seria má ideia copiar o sistema montado pela Tesla, em que o cliente é informado do conteúdo da nova atualização e questionado se pretende instalá-la e quando, sempre de forma gratuita.

Tratando-se de um clube alemão, os exemplos citados para explanar as vantagens das actualizações OTA remetem só para fabricantes locais, nomeadamente Audi, BMW e Mercedes, aos quais o ADAC aponta a “conveniência” de instalar remotamente funcionalidades adicionais a partir de hardware instalado de série.

A Volkswagen é outro dos fabricantes apontados pelo ADAC como exemplo. Em concreto, o clube cita o caso do Golf 8 que, recorde-se, sofreu atrasos justamente por ser “o Golf mais avançado de sempre” – slogan que a tecnologia tardou a provar. Logo na estreia, o compacto alemão acusou falhas relacionadas com o eCall, sistema obrigatório para as chamadas de emergência, e ainda no início deste ano o software voltou a dar problemas, no sistema de infoentretenimento e na câmara de marcha-atrás, o que motivou um recall de 56 mil unidades. Como se isso não bastasse, com milhões investidos em diversas empresas e startups tecnológicas, o gigante alemão só no passado mês de Julho conseguiu dar início às actualizações OTA. Isto quase um ano depois de o ID.3 ter sido lançado, o que deu origem a imagens como esta, quando a marca alemã ainda estava refém de conexões físicas.