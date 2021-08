Vahan Mikaelyan é um misto de mecânico e youtuber, cuja criatividade começa a ser preocupante. Já fabricou um monstruoso camião e um automóvel com oito pernas como as aranhas, mas agora concentrou-se num simples Vaz 2106 Zhiguli, que no ocidente é conhecido como Lada 1600. Só que este modelo, de uma marca que hoje pertence à Renault, tem a capacidade de cuspir fogo. E a dobrar.

Mikaelyan não entrou em grandes pormenores, mas a avaliar pelo vídeo que tornou público através do Reddit, o Lada tem instalado em cada um dos faróis exteriores na grelha dois lança-chamas, que são capazes de atirar línguas de fogo a mais de 10 metros. É um verdadeiro inferno sobre rodas para os outros condutores.

Este duplo lança-chamas deverá funcionar como os restantes, com um combustível altamente inflamável que é mantido sob pressão num depósito – quanto maior a pressão, mais longe vai a chama –, tubos que conduzem o combustível até à “boca do dragão”, ou seja, a grelha do Lada, onde está uma válvula que abre e fecha a mando do condutor, e um queimador que incendeia o líquido que sai do mais flamejante dos automóveis russos.

A demonstração foi realizada com o veículo parado e as chamas atingem uma distância surpreendente. Mas o “dragão” de Mikaelyan já tem um compromisso para 15 de Agosto. “Depois de verem o poderoso fogo do meu dragão, saibam que na próxima batalha entre veículos vou incinerar o carro que perder”, garante o russo. Não se percebe qual é a corrida e quem vai participar, sendo apenas conhecida a penalização para o segundo classificado.

Independentemente do que poderá acontecer a 15 de Agosto, o melhor é os condutores mais dados a acaloradas discussões no trânsito pensarem duas vezes, antes de se entregarem a contendas que podem extremar posições, pois do outro lado pode aparecer um russo com um Lada com bafo de dragão…