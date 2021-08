Boletim DGS. Incidência e internamentos em enfermeira e UCI descem. Lisboa com 42,2% dos novos casos

Em termos regionais, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 42,2% (1.004) das novas infeções por SARS-CoV-2 e 66,7% dos mortos (12). No Norte, registaram-se 27,7% dos novos casos (659) e uma morte. No Centro, são 267 as novas infeções , tendo-se registado também uma morte. No Alentejo, onde não se registaram mortes, houve mais 129 infeções, e no Algarve mais 245 casos e coronavírus e quatro mortes. Açores e Madeira não registaram óbitos. Quanto a número de novos casos de SARS-CoV-2 foram, respetivamente, de 42 e 31.