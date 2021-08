O ciclista português João Almeida assinou esta sexta-feira um contrato de cinco anos com a UAE Emirates a equipa do último camisola amarela da Volta à França e medalha de bronze em nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na prova de estrada, o esloveno Tadej Pogacar.

