Em atualização

A Direção-Geral da Saúde recomenda que a entrada em todos os espetáculos seja controlada por bilhetes (preferencialmente eletrónicos) e que todas as pessoas tenham lugar marcado, mesmo nos espetáculos ao ar livre e mesmo nos eventos gratuitos, segundo a atualização da norma 028/2020, esta quinta-feira. “Nesta fase, não são permitidos espetáculos com público não distribuído por lugares marcados”, deixa claro a autoridade de saúde.

Os recintos de espetáculo ao ar livre devem estar devidamente delimitados, permitir o acesso apenas aos titulares de bilhete de ingresso, ainda que o espetáculo seja de acesso gratuito, não sendo permitida a entrada física sem controlo por colaborador técnico do espetáculo”, determina a DGS.

Além disso, todos os eventos que tenham mais de mil pessoas em espaço aberto ou mais de 500 num espaço fechado devem exigir, à entrada, o certificado digital ou, em alternativa, um teste negativo ao SARS-CoV-2.

A lotação dos espaços culturais deve ser de “até 66%, de forma a permitir um distanciamento físico de 1,2 metros de intervalo entre espectadores não coabitantes sentados”. Para os restantes eventos, sejam ao ar livre ou não, os lugares devem estar identificados com cadeiras ou com marcações no chão e as regras de lotação e distanciamento são as mesmas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os lugares no recinto de espetáculo ao ar livre devem estar previamente identificados (ex. cadeiras, marcação no chão, outros elementos fixos), dando preferência a lugares sentados, cumprindo um distanciamento físico entre espectadores não coabitantes de 1,2 metros, atendendo a que os espetadores não se movimentam, estão ao ar livre e estão a usar obrigatoriamente e durante todo o tempo máscara facial.”

“As entradas e saídas, sempre que exequível, devem ter circuitos próprios e separados, evitando o contacto entre pessoas”, recomenda a orientação da DGS. A autoridade de saúde recomenda ainda que as portas de acesso permaneçam abertas para as pessoas passarem sem terem de tocar em nada, se eliminem os pontos de estrangulamento de passagem, se evite a formação de filas, se minimize os pontos de aglomeração (e se desliguem os equipamentos interativos) e se garanta a distância entre pessoas que não vivam na mesma casa (1,5 metros).

A orientação acrescenta que todas as pessoas, espectadores ou colaboradores, devem estar sempre de máscara. Exceções à máscara só para os artistas durante a atuação ou para quem esteja a comer, desde que consiga garantir que está a, pelo menos, 1,5 metros das pessoas que não vivem em sua casa.

Mesmo os artistas têm distanciamento a cumprir: “dois metros entre instrumentistas que executem instrumentos de sopro e 1,5 metros entre qualquer outro instrumentista” e, “no caso de espetáculos com recurso ao canto ou animação vocal, a distância entre eles deve ser de, pelo menos, dois metros”. E deve ser minimizado o contacto físico entre os artistas.

Devem ser evitadas a disponibilização e entrega de folhetos ou outros objetos não essenciais. Deve recorrer-se a cartazes, guias ou outros materiais informativos afixados em vários locais visíveis ou disponibilizados por outros meios”, recomenda a DGS.

A orientação da DGS recorda que os eventos realizados em estabelecimentos fixos de natureza artística devem ser comunicados à autoridade competente, mas os que forem feitos fora destes espaços precisam de autorizam.

“Os eventos com público, incluídos nesta orientação, realizados fora de espaços ou estabelecimentos fixos de natureza artística, devem ser precedidos de avaliação de risco pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, em articulação com o organizador do evento, ouvindo as Forças de Segurança locais, para determinação da viabilidade e condições da sua realização”, lê-se no documento.

Para outros espaços culturais, como museus, livrarias e biblotecas, a DGS recomenda uma lotação máxima de uma pessoa por cada 20 metros quadrados. Para facilitar o cumprimento desta orientação nos museus e espaços equivalentes, a autoridade de saúde sugere a definição de “limites temporais de entrada e de visita” para evitar a concentração de pessoas e a criação de “circuito formal de visita, preferencialmente com circuitos de sentido único”.