Proença-a-Nova é o concelho com a maior incidência acumulada a 14 dias, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. São 1.574 novos casos por 100 mil habitantes até dia 4 de agosto, quase nove vezes mais do que na semana anterior (179 casos por 100 mil habitantes).

Esta quinta-feira, soube-se que um surto com 127 infetados fez um morto na Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova, um município com cerca de 8.000 habitantes. No total, terão sido infetados 22 dos 90 funcionários e 105 dos 140 residentes.

Proença-a-Nova, Portimão e Sines são os únicos concelhos com mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias — na última semana eram quatro os concelhos neste nível.

Concelhos Incidência a 4.Ago Incidência a 28.Jul Incidência a 21.Jul Proença-a-Nova 1574 179 221 Portimão 1050 1183 1137 Sines 1014 1364 1335 Faro 842 837 888 Loulé 830 993 1120 Vila Nova de Foz Côa 825 420 62 Lagos 809 932 1034 Lagoa, Algarve 747 849 769 Vila do Bispo 738 641 602 Albufeira 689 1100 1553

Além dos três concelhos acima de 960 novos casos por 100 mil habitantes, esta semana registaram-se 29 concelhos com incidência entre 480 e 959,9 novos casos por 100 mil habitantes — menos sete do que na semana passada.

Foram registados 95 concelhos com incidência cumulativa entre 240 e 479,9 novos casos por 100 mil habitantes — menos sete do que a semana passada —, 91 com incidência entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes — menos um do que na semana passada — e 90 abaixo de 120 casos por 100 mil habitantes — mais 14 do que há uma semana.

O boletim epidemiológico da DGS divide os 308 concelhos de Portugal continental e insular consoante as categorias de risco definidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

30 concelhos no nível de risco e 90 no nível de alerta Portugal continental tem, esta semana, 30 concelhos num nível de risco (acima de 480 novos casos por 100 mil habitantes) — mais oito do que na semana passada — e 90 concelhos num nível de alerta (entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes) — menos oito do que na semana passada. Assim, 158 concelhos, abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes, estão fora dos níveis de alerta, mais 16 do que na semana passada. O Conselho de Ministros decidiu, no dia 29 de julho, que a monitorização da evolução da pandemia, ainda que se baseie nos indicadores de incidência e índice de transmissibilidade — R(t) —, vai estar adaptada à evolução da vacinação.

Incidência acumulada desce nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto

Entre os 15 concelhos com maior densidade populacional (dados dos Censos 2011), o Entroncamento é o único que aumentou a incidência cumulativa na última semana. Aliás, o concelho têm aumentado a incidência desde 22 de junho, quando registou 28 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Porto, Lisboa e Matosinhos são os únicos três no nível de risco (acima de 480 novos casos por 100 mil habitantes) e São João da Madeira é o único que não se encontra no nível de alerta (está abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes). Concelhos Incidência a 4.Ago Incidência a 28.Jul Amadora 388 460 Lisboa 595 750 Porto 685 823 Odivelas 359 481 Oeiras 359 393 Matosinhos 556 736 São João da Madeira 236 240 Almada 374 492 Barreiro 444 626 Cascais 409 447 Vila Nova de Gaia 459 562 Seixal 339 407 Maia 413 521 Espinho 438 517 Entroncamento 383 269

Todos os concelhos da área metropolitana de Lisboa (AML) desceram a incidência acumulada a 14 dias. As maiores descidas registaram-se em Vila Franca de Xira, Barreiro, Moita, Montijo e Lisboa.

O concelho de Lisboa é o que tem a maior incidência cumulativa e o único no nível de risco, mas com uma descida acentuada nas últimas duas semanas (de 840 para 595 casos por 100 mil habitantes).

Concelhos Incidência a 4.Ago Incidência a 28.Jul Alcochete 145 211 Almada 374 492 Amadora 388 460 Barreiro 444 626 Cascais 409 447 Lisboa 595 750 Loures 370 494 Mafra 325 406 Moita 411 592 Montijo 227 387 Odivelas 359 481 Oeiras 359 393 Palmela 242 314 Seixal 339 407 Sesimbra 341 439 Setúbal 283 353 Sintra 373 450 Vila Franca de Xira 314 514

Todos os concelhos da área metropolitana do Porto, com exceção de Arouca (o único concelho de baixa densidade daquela região) desceram a incidência cumulativa a 14 dias.

As maiores descidas na incidência acumulada registaram-se em Matosinhos, São Tirso e Porto — nas últimas duas semanas o Porto desceu de 871 para 685 casos por 100 mil habitantes.