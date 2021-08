O festival de música experimental No Noise, da associação cultural Sonoscopia, regressa ao Porto no sábado com um cartaz que inclui a baterista norte-americana Tracy Lisk e os italianos Passepartout Duo.

“Depois de um ano de semi-interrupção e condicionamentos virais“, o festival No Noise, que se assume “como o menor festival de verão”, regressa com uma edição, “por vários motivos, bem mais comedida”, refere a Sonoscopia em comunicado.

Este ano, como aquela associação cultural está a “fazer as malas para a grande mudança de instalações para a nova morada e devido às grandes restrições na realização de eventos culturais, o número de concertos, a duração do evento e a audiência terão que ser limitados”.

Mesmo assim, a Sonoscopia conseguiu reunir alguns dos seus “artistas preferidos”: Ka Baird, Anthony Pateras, Tracy Lisk e Passepartout Duo.

“Musicalmente, temos uma vez mais um programa diversificado e adaptado ao espírito do No Noise, oscilando entre um novo minimalismo, a livre improvisação, a música eletroacústica e o psicadelismo de um folclore urbano imaginário”, lê-se no comunicado.

O festival irá decorrer no n.º 217 da Rua de Silva Porto e “segue as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde“.

“Este ano não teremos bodes a circular pelo recinto, mas quem visitou o nosso novo espaço sabe que pode contar com um terraço e jardim enormes que nos transportam da cidade para um espaço alternativo onde o tempo decorre mais devagar. Temos figos, muitos pássaros e sombra durante todo o dia e mal podemos esperar por nos podermos sentar, respirar fundo e abrir os ouvidos”, refere a associação.

O festival começa às 16h00 e os bilhetes custam 10 euros.