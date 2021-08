Elon Musk pode ainda não ter tirado os pés da terra para fazer um voo sub-orbital como os milionários Jeff Bezos (fundador da Amazon) ou Richard Branson (da Virgin), mas a sua empresa Space X garantiu que será ela a dar o impulso a um grande voo, de mais de 628 milhões de quilómetros. A NASA pagou 178 milhões de dólares (cerca de 150 milhões de euros) ao fundador da Tesla para fornecer os serviços de lançamento à missão que vai averiguar se na Europa, a lua gelada de Júpiter (um dos 79 satélites do planeta), existem condições para desenvolvimento de vida.

Numa altura em que outros milionários apostam tudo no turismo espacial — Bezos com a Blue Origin e Branson com a Virgin Galactic — a estratégia de Musk parece ser outra. O milionário que tem três nacionalidades (sul-africana, canadiana e norte-americana) tem assegurado vários transportes de astronautas para a Estação Espacial Internacional, a mais recente em abril. Nessa altura, a cápsula Crew Dragon foi lançada com quatro astronautas a bordo.

A nova missão foi apelidada de Europa Clipper — em homenagem à lua que vai ser investigada — e só será lançada em outubro de 2024. É aí que entra Musk, ou melhor, o seu foguetão Falcon Heavy, da Space X, que abandonará o solo terrestre no centro espacial Kennedy da NASA, na Flórida, Estados Unidos. Os pormenores foram divulgados pela agência espacial norte-americana num comunicado publicado online a 23 de julho.

Segundo a nota, a missão Europa Clipper levará a cabo uma pesquisa detalhada da Europa, através de “um conjunto sofisticado de instrumentos científicos para investigar se a lua gelada tem condições adequadas para a vida”. A sonda é a “mais avançada já enviada para investigar a habitabilidade de outro mundo”.

Para a NASA, os principais objetivos da missão, que ainda se encontra a 3 anos de distância, são produzir imagens de alta resolução da superfície de Europa, determinar a sua composição, procurar sinais de atividade geológica recente ou em andamento, medir a espessura da camada de gelo da lua de Júpiter, pesquisar lagos subterrâneos e determinar a profundidade e salinidade do oceano da Europa.

Esta quinta-feira, 5 de agosto, a agência espacial norte-americana divulgou novas imagens de como está o andamento da missão que, por enquanto, se resume muito à engenharia dos diversos componentes. Ainda que não passe de uma simulação, é possível ver de vários ângulos e de forma interativa como será a sonda Europa Clipper através deste link.

Até agora, outras missões da NASA sugeriram que há um oceano salgado, escondido por uma crosta gelada, na Europa, que pode ter mais do dobro da água de todos os oceanos da Terra juntos. “A missão determinará se o oceano da Europa, ou o ambiente geral ,são adequados para suportar alguma forma de vida”, sublinha a agência espacial.

A Europa Clipper será a terceira sonda a orbitar Júpiter e a primeira a estudar em exclusivo uma lua que não seja a nossa Lua.