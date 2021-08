A alegada violação e assassinato de uma menina da casta mais baixa da Índia por quatro homens, um deles sacerdote, gerou protestos durante quatro dias na capital do país, apesar de já ter sido aberto um inquérito ao caso, diz o The Guardian. Os manifestantes acusam o governo de silêncio e inatividade. Homens, mulheres e crianças juntaram-se nas ruas contra os níveis de violência — sexual e não sexual ­ — de que mulheres e raparigas são vítimas.

A menina de 9 anos, que era membro da comunidade Dalit — o grupo mais oprimido no sistema hindu de hierarquia de castas — foi buscar água a um crematório de Nova Deli no domingo, dia 1 de agosto, disse Ingit Pratap Singh, chefe da polícia da zona sudoeste da capital, citando a mãe da vítima.

Os suspeitos terão contado à mãe da menina que a criança tinha sido eletrocutada até à morte e assustaram a família ao dizerem que se informasse a polícia, o corpo ia ser enviado para uma autópsia e que os médicos iriam tirar os órgãos e vendê-los, disse a polícia ao Hindustan Times.

Uma vez que o corpo da menina já tinha sido cremado em grande parte, os médicos “não puderam determinar nada com base nas partes restantes” durante a autópsia, disse Singh na quarta-feira. As unidades forenses estão agora a procurar outras evidências, como fluidos corporais nas roupas, para “verificar se há alguma secreção, que possa ser usada para confirmar que houve agressão sexual”, disse o chefe da polícia à CNN.

A mãe da vítima também alegou que os policias a obrigaram, tal como o marido, a esperar em salas separadas numa esquadra por várias horas, e afirma que a polícia espancou o marido, informou o The Independent

O caso chocante tornou-se foco da fúria local e da indignação nacional, gerando protestos na rua. Na quarta-feira, o quarto dia de manifestações, viam-se pessoas a pedirem ação ao governo. “Queremos justiça”, gritavam, com cartazes onde se podia ler “Justiça para a filha da Índia”, adiantou a BBC.

Alguns manifestantes — homens, mulheres e crianças — usaram máscaras com uma cruz na boca para simbolizar o silêncio dos líderes do país.

Também políticos da oposição — como o Rahul Gandhi, do partido do Congresso, que se encontrou com a família da menina na quarta-feira, e a política Mayawati — exigiram justiça. Os pais da criança também estiveram presentes nos protestos, sentados num palco improvisado, junto aos apoiantes da sua aldeia.

“Falei com a família… eles querem justiça e nada mais. Eles dizem que a justiça não está a ser feita e afirmam que eles devem ser ajudados. Nós faremos isso”, disse Gandhi, de acordo com o The Independent.

After meeting the family of nine-year-old girl who was raped and murdered in Delhi's Cantonment area, and whose body was forcibly cremated by her attackers. pic.twitter.com/a04UCA3rhy

"My responsibility is to help the victim's family": Shri @RahulGandhi ji.

Segundo a CNN a mãe da menina chorou e gritou pela sua filha, pedindo para ela “voltar”, mas nenhum político ou ministro do partido do governo fez qualquer declaração ou mostrou algum tipo de preocupação em relação ao assunto.

No entanto, chefe do governo provincial de Delhi, Arvind Kejriwal, ordenou uma revisão judicial do caso e pediu que o governo aja contra o crime.

Devido à visibilidade do caso e do movimento da população, a Comissão Nacional para a Proteção dos Direitos da Criança solicitou um relatório policial e a Comissão para Mulheres de Delhi convocou agentes policiais para explicarem que ações desejam tomar. Várias celebridades de Bollywood também acabaram por expressar a sua repulsa nas redes sociais.

A 9 year old child has been raped, murdered and the corpse forcibly cremated! She is a Dalit. The rapist was a priest.. in the national capital.. is there a more obvious and sickening manifestation of crime, inequality and lawlessness?! Am I missing the 2012 Dec outrage?!?

Exigindo justiça, Urmila Matondk, a atriz que virou política, partilhou nas redes sociais: “#JusticeForDelhiCanttGirl #JusticeForDelhiCanttGirl”. (Cantt é o nome do bairro no sudoeste de Delhi, onde a menina vivia).

De acordo com os dados do National Crime Records Bureau de 2019, 90 mulheres e meninas são violadas todos os dias diz o The Indian Express. Porém, acredita-se que grande número de agressões sexuais continua a não ser relatada.

Mesmo que seja proibido pela Constituição, ainda está presente nos dias de hoje o preconceito de castas, sendo predominante na Índia de maioria hindu como este caso parece revelar — que violência perpetuada contra aqueles que estão na base dessa hierarquia social hereditária continua a acontecer.

“A brutalidade desse incidente é bárbara além das palavras”, disse Yogita Bhayana, fundadora do grupo de direitos das mulheres Pessoas Contra Estupros na Índia à NBC.

Ativistas e políticos da oposição recorreram ao Twitter para destacar o problema contínuo da violência sexual contra as mulheres e as atrocidades que acontecem devido ao sistema de castas, que persiste há décadas, apesar dos esforços concentrados para combater o problema.

“A filha de um Dalit também é filha da nação”, twittou Rahul Gandhi, membro do parlamento e ex-presidente do principal partido de oposição da Índia, na terça-feira, traduz a CNN.

“Estamos a assistir à ‘apatia por violação’ porque casos como este são muito comuns”, disse Srishty Ranjan, 24, ativista pelos direitos Dalit.

“Este tipo de casos não recebe a cobertura que merece, ainda mais se for uma vítima Dalit”, partilhou a NBC.

This little girl was her friend

They use to play together

She too is 9 yrs old

That’s how little she was

In other societies little children are told imaginary monster stories, in our’s children have to face them, fight them & if lucky escape them.#JusticeForDelhiCanttGirl pic.twitter.com/H96XyGr1vU

— Shivani Chopra (@ShivaniChopra_) August 4, 2021