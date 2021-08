Luís Filipe Vieira já pode sair de casa, estando livre da prisão domiciliária. A notificação do Tribunal Central de Instrução Criminal já foi entregue ao arguido do processo “Cartão Vermelho”, segundo avança a TVI24.

Na véspera, o juiz Carlos Alexandre aceitou a proposta do antigo presidente do Benfica para pagar a caução de 3 milhões de euros que lhe foi imposta como condição para ficar em liberdade e livre da prisão domiciliária. Assim, era expectável que esta decisão fosse tomada nas horas seguintes.

Luís Filipe Vieira irá continuar sujeito às demais medidas de coação, como a proibição de contactar com administradores da SAD e com os restantes arguidos do processo. Também está proibido de sair do país.

Vieira começou por propor pagar a caução com ações da Benfica SAD e com uma parte de um imóvel em Sesimbra, mas o Ministério Público rejeito a ideia por considerar que não cobria os 3 milhões de euros — uma vez que o valor das ações da SAD estava dependente das oscilações do mercado. Carlos Alexandre concordou e Vieira viu-se obrigado a reforçar as garantias da prestação de caução.

Agora, segundo o jornal Eco, entram na equação um conjunto de imóveis pertencentes a sociedades em nome dos seus dois filhos, que totalizam 2,8 milhões de euros. Os restantes 200 mil euros serão pagos em dinheiro.