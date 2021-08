O maior aterro de pneus do mundo, em Al Sulaibiya, no Kuweit, está a arder há pelo menos dias. Estima-se que estejam amontoados neste local mais de sete milhões de pneus usados. O fogo tem assumido proporções avultadas, sendo já possível avistar o fumo a partir do espaço.

Desde quinta-feira, têm sido divulgadas fotografias e vídeos do fumo que se tem vindo a espalhar um pouco por toda a área que envolve Al Sulaibiya. Devido às densas nuvens de fumo tóxico, o ar tem vindo a tornar-se irrespirável.

WATCH: World’s biggest tire graveyard in Kuwait on fire. pic.twitter.com/n8VeOpT9tb — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 3, 2021

O fumo negro causado por este grande incêndio poderá vir a causar um considerável desastre ambiental. Já em março deste ano, um colossal fogo tinha irrompido neste local. Na altura, as autoridades que prestaram socorro justificaram ter sido espoletado por arsénio.

No deserto do Kuweit as temperaturas costumam ascender até aos 50 graus, situação que tem vindo a dificultar as operações para controlar as chamas. Ainda não se sabe o que terá provocado este incêndio.