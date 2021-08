Moab, uma pequena cidade no deserto do Utah, tem pouco mais de 5000 habitantes, mas o que lhe falta em população local tem em turistas que procuram experiências mais ousadas ou mesmo radicais. Os visitantes típicos são os ciclistas de BTT, que devoram os milhares de trilhos da região, bem como os utilizadores de jipes preparados para “levar pancada” a valer, uma vez que o trial que é necessário realizar para escalar os trilhos mais difíceis deixa mazelas profundas na chapa, sobretudo por baixo.

O Moab Jeep Safari, um evento organizado pela marca norte-americana de jipes, tornou a simpática povoação ainda mais conhecida, durante o qual centenas de participantes convergem para aquele ponto no deserto do Utah. Este encontro de amantes de todo-o-terreno está optimizado para jipes puros e duros, como os Wrangler, mas ainda assim veículos produzidos em série. Para os “loucos” do TT, aqueles que gostam de medir forças contra pedregulhos, valas e grandes inclinações, Moab reserva um trilho destinado a homens de barba rija, segundo os locais, ainda que muitas mulheres gostem também de o enfrentar e levar a sua avante.

As maravilhas do deserto do Moab, no Utah 5 fotos

Denominado Coyote Canyon, é um trilho com uma classificação de 10,5 na escala de dificuldade, o que deixa longe os habituais trilhos difíceis de rating 9. A extensão não ultrapassa 965 metros, cerca de 0,6 milhas, mas o facto de ser curto não o impede de obrigar muitos condutores a batalhar durante quase todo o dia. E só pode ser percorrido por condutores com experiência e veículos bem preparados – o termo correcto é transformados – uma vez que sem maior altura ao solo, eixos mais robustos e autoblocante nos dois eixos, o Coyote Canyon é um trilho onde é difícil entrar e ainda mais difícil sair.

Veja como um grupo de veículos lida com o percurso mais difícil do Moab, através do vídeo do youtuber Bleepin Jeep, onde os Jeep Wrangler parecem estar à vontade, mas onde um buggy com mecânica de Suzuki Vitara – com quatro rodas direccionais, entre outros argumentos – surpreendeu pela sua eficácia e baixo peso.