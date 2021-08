A candidatura de Carlos Moedas não tem dúvidas: ficou mais uma vez demonstrada a forma como os socialistas exercem a sua influência tentacular nas várias dimensões da vida política e económica.

É desta forma que Ricardo Mexia, diretor de campanha do social-democrata, reage à investigação conduzida pelo Observador sobre a forma como o PS, em particular o PS/Carris, ocupa grande parte dos cargos de relevo dentro da empresa. Para Mexia, é mais uma exemplo da “teia socialista” que atravessa vários setores.

“O que assistimos é à teia socialista na Carris. O que se passa na Carris revela como o PS se considera dono das instituições“, denuncia Ricardo Mexia, numa nota escrita enviada ao Observador.

Como se explicava aqui a setorial da Carris é uma das maiores do partido e controla quase todas as áreas da empresa. Duplicou de tamanho desde que a empresa regressou para as mãos da Câmara de Lisboa e tem sido centro de lutas pelo poder no PS em Lisboa.

O PS, através dos seus militantes, consegue estar representado em quase todas estas dimensões da empresa: conselho de administração, recursos humanos, fiscalização e, efetivamente, nas operações.

De acordo com os dados dos filiados que no final de 2019 tinham as quotas em dia, quando a setorial da Carris foi reativada, em 2008, havia apenas 36 filiados. Em oito anos, entre 2008 e 2016, cresceu para os 167, ou seja quase quadruplicou o número de militantes.

O maior crescimento da estrutura haveria de chegar já depois da empresa passar para as mãos da autarquia socialista. Em três anos — 2017, 2018 e 2019 — mais 160 funcionários da Carris passaram a ter na carteira também o cartão de militante. Neste período de três anos, a setorial da Carris praticamente duplicou o número de militantes para os 327. Por outras palavras: a secção do PS/Carris cresceu mais nos três anos em que a Câmara passou a ter o controlo da empresa do que nos oito anos anteriores.

Perante isto, Mexia não tem dúvidas em responsabilizar diretamente Fernando Medina. “Ao contrário de Fernando Medina, Carlos Moedas será o garante da valorização do mérito e independência das instituições e dos seus trabalhadores. Medina condiciona, Moedas liberta”, remata.