As autoridades interromperam na quinta-feira uma festa ilegal que juntou cerca de 300 pessoas na praia do Cabeço, no concelho de Castro Marim, distrito de Faro, divulgou esta sexta-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN refere que a Polícia Marítima de Vila Real de Santo António recebeu uma denúncia, pelas 17:00 de quinta-feira, a dar conta que decorria um evento na praia do Cabeço, com cerca de 300 pessoas.

Na praia, os elementos da Polícia Marítima constataram que se tratava de um evento musical não autorizado, no qual estavam presentes cerca de 300 pessoas sem o devido distanciamento social, tendo interrompido o mesmo e dado indicações para que as pessoas dispersassem do local, indicações essas que foram prontamente acatadas”, é indicado na nota.

A AMN refere, ainda, que o Comando local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António tomou conta da ocorrência, tendo sido identificado o responsável pelo evento, que foi alvo de um auto de notícia.

Em causa está o não cumprimento das medidas recomendadas no âmbito da pandemia de Covid-19.